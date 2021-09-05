Молодик несе зміни: гороскоп на 6 - 12 вересня для всіх знаків Зодіаку

"Цей тиждень обіцяє бути дуже хорошим завдяки тому, що у вівторок нас чекає молодик, яке буде в знаку Діви. Це принесе можливості почати нові справи. 7 числа добре писати свої плани. Проводьте наради на роботах, обговоріть важливі справи в своїй родині. Саме молодик буде о 3 годині 53 хвилини за київським часом. Важкий день на цьому тижні - понеділок, оскільки це 29-та місячна доба. Тому це найважча доба місяця. Тому бажано відкласти всі свої справи. Не починайте нічого нового і постарайтеся провести цей день за можливості вдома, на самоті", - розповіла Ксенія Базиленко.

Овни

Овнам цей тиждень принесе багато професійних можливостей. 7-го числа обов'язково пропишіть плани своїх досягнень, чого б ви хотіли. Це можуть бути якісь цікаві проекти, може ви хочете поміняти роботу або як професіонал вдосконалюватися в своїй сфері. Саме час для гарного навчання, зміни місць роботи. Також ви можете, несподівано для себе, в другій половині тижня отримати чудову пропозицію.

Приділіть увагу здоров'ю, займіться профілактикою хвороб. Це може бути спорт, якісь процедури. Обов'язково пропишіть це в своїх планах.

Особисте життя обіцяє бути хорошим і спокійним. У вихідні добре б сходити на побачення.

Тельці

У Тельців тиждень буде насичений прекрасними подіями як в любовному житті, так і в творчому. Тому для всіх творчих Тельців - саме час починати цікаві проекти, проявляти яскраво себе. Також вашу увагу буде прикуто до власних дітей. Вам доведеться приділяти їм більше часу і витрачати на них сили.

Також астролог рекомендує починати нові проекти у всіх сферах діяльності, особливо тим, хто працює в інформаційних напрямках і ЗМІ. Що стосується підтримки, тут буде дуже сильне взаєморозуміння у вас в колективі, можлива підтримка однодумців і допомога друзів.

У любові - дивовижний період. Самотні Тельці можуть знайти свою другу половинку. Не пропустіть свій шанс. У сімейних Тельців тиждень обіцяє бути прекрасним і спокійним. Щодо здоров'я - варто приділити увагу серцево-судинній системі.

Близнюки

Для Близнюків тиждень обіцяє бути дуже насиченим у спілкуванні з родичами, в домашніх питаннях. Можливо, у вас буде купівля і продаж нерухомості, для цього зараз чудовий період. Можливо, ви вирішите почати будівництво будинку або зайнятися ремонтом. Якщо у вас є наболілі питання з родичами, саме час їх вирішити по-хорошому.

Тиждень чудовий також для тих Близнюків, хто є керівником. Ви можете отримати більше повноважень, може бути кар'єрний ріст і прекрасна пропозиція по роботі.

Одиноким Близнюкам на цьому тижні слід бути обережними із знайомствами. Ви можете зробити велику помилку і можуть розгорітися неабиякі пристрасті. У сімейних Близнюків буде досить таки хороший, спокійний період.

Здоров'я обіцяє бути міцним. Приділіть увагу правильному харчуванню.

Раки

У Раків тиждень буде дуже насиченим. Ви можете бути в епіцентрі уваги, особливо ті, хто займаються ЗМІ, інформаційними напрямками і навчанням. Постарайтеся якомога більше приділити уваги своєму навчання.

Не бійтеся бути публічними, виступати і заявляти про себе. Це також прекрасний період для купівлі-продажу нерухомості та переїзду в нове житло. Ви можете починати будь-які проекти сміливо. У вас можуть бути інвестиції і грошові можливості на них. На цьому тижні ви можете отримати інвестиції, матеріальну підтримку для всіх ваших починань. Сміливо починайте будь-які творчі та ділові проекти.

Раки можуть знайти свою другу половинку в кінці тижня. Сімейним Ракам треба бути вкрай обережними, тому що можуть розгорітися справжні пристрасті.

Щодо здоров'я - приділіть увагу органам дихання, будьте обережними щодо інфекційних захворювань.

Леви

Для Левів фінансово тиждень буде чудовим. Тому всім, хто збирається відкрити свій бізнес - саме час. Ви можете отримати інвестиції, матеріальну підтримку, а також гарний прибуток. Тиждень також буде насичений інформацією. Тому багато навчання, багато нових, цікавих знайомств і можливостей. Що стосується закордонних поїздок, тут потрібно бути обережними, особливо якщо ви летите на море.

Також ви можете спиратися на своїх партнерів і компаньйонів. Вони вам принесуть удачу.

В особистому житті прекрасний період, як у самотніх, так і у сімейних Левів. У сімейних - особливий період, коли ви можете відчути підтримку своєї другої половинки.

Що стосується здоров'я, будьте уважні до своєї травної системи, а також остерігайтеся інфекційних захворювань.

Діви

Для Дів тиждень обіцяє бути особливим. Ви будете в центрі уваги. Саме вам доведеться приймати дуже важливі рішення. Швидше за все, ви багатьом протягнете руку допомоги і всі будуть спиратися саме на вас. Але ні в якому разі, не варто витати в ілюзіях. Довіряйте своєму здоровому глузду. Що стосується фінансів, не робіть необдуманих вчинків.

В особистому житті тиждень обіцяє бути досить складним. Одиноким Дівам не час зараз знайомитися. Сімейним Дівам потрібно бути досить уважними до своєї другої половинки. Не варто йти на конфлікти - шукайте порозуміння. Здоров'я обіцяє бути міцним. Приділіть увагу серцево-судинній діяльності. Побільше прогулянок і свіжого повітря.

Терези

На цьому тижні Терези будуть зайняті питаннями свого внутрішнього світу. Вони задумаються про себе, захочуть відчути навколишній світ. Тому ви будете звертатися до психолога або за порадами до своїх друзів. Особливо якщо Терези самі займаються психологією, соціальними проектами - це дуже хороший і продуктивний період, коли ви можете яскраво і конструктивно себе проявити. Також чудовий цей тиждень для тих Терезів, хто займається духовним розвитком або просто хоче відпочити.

Самотні Терези можуть знайти свою другу половинку і цей шанс не можна упустити. Побільше знайомств, зустрічей і побачень. У сімейних Терезів може бути багато претензій до своєї другої половинки, багато підозр і ревнощів. Вам варто цього уникнути.

Приділіть увагу своєму психологічному стану, щоб ви відчували себе добре. Також у вас можуть бути реакції алергічного характеру і є ризик інфекційних захворювань. Тому вам варто вжити заходів.

Скорпіони

Скорпіонам цей тиждень може принести величезну удачу, якщо ви будете починати щось нове, сміливо впроваджуйте нові проекти, починайте вивчати що-небудь для себе і, звичайно ж, ви відчуєте підтримку своїх друзів і однодумців. Це прекрасний період для купівлі-продажу нерухомості, початку ремонту або заміни автомобіля.

Самотні Скорпіони, будьте уважні. Ви можете допустити багато помилок. Сімейні Скорпіони, постарайтеся уникнути претензій до своєї другої половинки і приділіть їй якомога більше уваги.

На цьому тижні вам не варто перевтомлюватися, щоб не було головного болю і порушення сну. Побільше свіжого повітря, прогулянок і гарного настрою.

Стрільці

Стрільцям цей тиждень може принести великі зміни в роботі. Ви можете отримати підвищення. Якщо ви керівник, у Стрільців цей тиждень буде неймовірно успішним, як в кар'єрі, так і в будь-якому іншому виді діяльності. Тому ви можете несподівано отримати підвищення або цікаву пропозицію по роботі. Ті Стрільці, хто працює в сфері освіти, в інформаційних напрямках, у вас також буде успіх. Можливі відрядження.

Що стосується фінансів, потрібно бути вкрай обережними. Не робіть великих покупок.

В особистому житті тиждень обіцяє бути досить гарним як для самотніх Стрільців, так і для сімейних.

Астролог радить приділити увагу здоров'ю, особливо спині. Не робіть серйозних навантажень. Також бережіть себе від інфекційних захворювань. До тих Стрільців, хто зараз хворіє, може прийти швидке одужання.

Козероги

У Козерогів на цьому тижні може бути несподівана поїздка за кордон або співпраця з іноземцями. У всіх, хто працює в іноземних компаніях або займається освітньою системою, також буде успіх. Фінансово тиждень обіцяє бути також чудовим. Ви можете отримати прекрасний прибуток, підвищення заробітної плати і сміливо інвестувати в будь-які проекти. На цьому тижні потрібно бути дуже обережним у спілкуванні з начальством. Не рекомендується з начальством виходити на конфлікт.

У самотніх Козерогів може бути неймовірна удача і ви можете зустріти свою другу половинку. Не пропустіть свій шанс. У сімейних Козерогів - дуже спокійний період.

Що стосується здоров'я, ви будете почувати себе прекрасно, але не варто перевантажуватися, інакше ви будете часто відчувати головні болі, можливо, запаморочення. Також зверніть увагу на спину. Не варто робити зайвих навантажень.

Водолії

Для Водоліїв цей тиждень обіцяє бути неймовірно успішним. Ви можете проявити себе у всіх сферах діяльності. Пишіть плани, починайте нові проекти. Особливо вдалим тиждень може бути фінансово. Якщо у вас є які-небудь незакриті питання юридичного характеру, також на цьому тижні ви можете відчути удачу і рішення своїх питань. Також ви можете несподівано сприятливо для себе придбати нерухомість або продати її.

Особисте життя обіцяє бути прекрасним, але самотнім Водоліям слід бути більш уважними, а у сімейних Водоліїв можуть бути часті сімейні зустрічі з родичами, ви можете чудово провести вихідні. Що стосується здоров'я, будьте уважні до горла. Постарайтеся не захворіти, випиваючи прохолодні напої.

Риби

Для Риб цей тиждень буде хорошим для співпраці. Вам варто налагодити контакти з партнером по бізнесу. Це принесе вам велику удачу. Ті Риби, хто займається соціальними проектами, навчанням, можуть мати успіх. Цей тиждень принесе вам величезну кількість ідей і планів, які вам варто записати, адже, молодик, а також цей тиждень буде цікавим для навчання і цікавих знайомств.

У самотніх Риб може бути досить хороший період для знайомств і спілкування. У сімейних Риб може бути занадто багато претензій до своєї другої половинки, багато надуманості і ревнощів. Постарайтеся не зруйнувати відносини. Це досить складний для вас період.

Зверніть увагу на поперекову ділянку хребта та район нирок, якщо у вас є проблеми.