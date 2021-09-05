Новолуние несет перемены: гороскоп на 6 – 12 сентября для всех знаков Зодиака

“Эта неделя обещает быть очень хорошей благодаря тому, что во вторник нас ждет новолуние, которое будет в знаке Девы. Это принесет возможности начать новые дела. 7 числа хорошо писать свои планы. Проводите совещания на работах, обсудите важные дела в своей семье. Само новолуние будет в 3 часа 53 минуты по киевскому времени. Трудный день на этой неделе — понедельник, поскольку это 29-е лунные сутки. Поэтому это самые трудные сутки лунного месяца. Поэтому желательно отложить все свои дела. Не начинайте ничего нового и постарайтесь провести этот день по возможности дома, в уединении”, — рассказала Ксения Базиленко.

Овны

Овнам эта неделя принесет много профессиональных возможностей. 7-го числа обязательно пропишите планы своих достижений, чего бы вы хотели. Это могут быть какие-то интересные проекты, может вы хотите поменять работу или как профессионал совершенствоваться в своей сфере. Самое время для хорошего обучения, перемены мест работы. Также вы можете, неожиданно для себя, во второй половине недели получить прекрасное предложение.

Уделите внимание здоровью, займитесь профилактикой болезней. Это может быть спорт, какие-то процедуры. Обязательно пропишите это в своих планах.

Личная жизнь обещает быть хорошей и спокойной. В выходные хорошо бы сходить на свидание.

Тельцы

У Тельцов неделя будет насыщена прекрасными событиями как в любовной жизни, так и в творческой. Поэтому для всех творческих Тельцов — самое время начинать интересные проекты, проявлять ярко себя. Также ваше внимание будет приковано к собственным детям. Вам придется уделять им больше времени и тратить на них силы.

Также астролог рекомендует начинать новые проекты во всех сферах деятельности, особенно тем, кто работает в информационных направлениях и СМИ. Что касается поддержки, здесь будет очень сильное взаимопонимание у вас в коллективе, возможна поддержка единомышленников и помощь друзей.

В любви — удивительный период. Одинокие Тельцы могут найти свою вторую половинку. Не упустите свой шанс. У семейных Тельцов неделя обещает быть прекрасной и спокойной. Относительно здоровья - стоит уделить внимание сердечно-сосудистой системе.

Близнецы

Для Близнецов неделя обещает быть очень насыщенной в общении с родственниками, в домашних вопросах. Возможно, у вас будет купля и продажа недвижимости, для этого сейчас великолепный период. Возможно, вы решите начать строительство дома или заняться ремонтом. Если у вас есть наболевшие вопросы с родственниками, самое время их решить по-хорошему.

Неделя великолепна также для тех Близнецов, кто является руководителем. Вы можете получить больше полномочий, может быть карьерный рост и прекрасное предложение по работе.

Одиноким Близнецам на этой неделе следует быть осторожными со знакомствами. Вы можете совершить большую ошибку и могут разгореться нешуточные страсти. У семейных Близнецов будет довольно-таки хороший, спокойный период.

Здоровье обещает быть крепким. Уделите внимание правильному питанию.

Раки

У Раков неделя будет очень насыщенной. Вы можете быть в эпицентре внимания, особенно те, кто занимаются СМИ, информационными направлениями и обучением. Постарайтесь как можно больше уделить внимания своему обучению.

Не бойтесь быть публичными, выступать и заявлять о себе. Это также прекрасный период для купли-продажи недвижимости и переезда в новое жильё. Вы можете начинать любые проекты смело. У вас могут быть инвестиции и денежные возможности на них. На этой неделе вы можете получить инвестиции, материальную поддержку для всех ваших начинаний. Смело начинайте любые творческие и деловые проекты.

Раки могут найти свою вторую половинку в конце недели. Семейным Ракам надо быть крайне осторожными, потому что могут разгореться настоящие страсти.

Относительно здоровья - уделите внимание органам дыхания, будьте осторожными касательно инфекционных заболеваний.

Львы

Для Львов финансово неделя будет великолепной. Поэтому всем, кто собирается открыть свой бизнес — самое время. Вы можете получить инвестиции, материальную поддержку, а также хорошую прибыль. Неделя также будет насыщена информацией. Поэтому много обучения, много новых, интересных знакомств и возможностей. Что касается загранпоездок, здесь нужно быть осторожными, особенно если вы летите на море.

Также вы можете опираться на своих партнеров и компаньонов. Они вам принесут удачу.

В личной жизни прекрасный период, как у одиноких, так и у семейных Львов. У семейных — особенный период, когда вы можете почувствовать поддержку своей второй половинки.

Что касается здоровья, будьте внимательны к своей пищеварительной системе, а также остерегайтесь инфекционных заболеваний.

Девы

Для Дев неделя обещает быть особенной. Вы будете в центре внимания. Именно вам придётся принимать очень важные решения. Скорее всего, вы многим протянете руку помощи и все будут опираться именно на вас. Но ни в коем случае, не стоит витать в иллюзиях. Доверяйте своему здравому смыслу. Что касается финансов, не делайте необдуманных поступков.

В личной жизни неделя обещает быть достаточно сложной. Одиноким Девам не самое время сейчас знакомиться. Семейным Девам нужно быть достаточно внимательными к своей второй половинке. Не стоит идти на конфликты — ищите взаимопонимание. Здоровье обещает быть крепким. Уделите внимание сердечно-сосудистой деятельности. Побольше прогулок и свежего воздуха.

Весы

На этой неделе Весы будут заняты вопросами своего внутреннего мира. Они задумаются о себе, захотят почувствовать окружающий мир. Поэтому вы будете обращаться к психологу или за советами к своим друзьям. Особенно если Весы сами занимаются психологией, социальными проектами — это очень хороший и насыщенный период, когда вы можете ярко и конструктивно себя проявить. Также великолепна эта неделя для тех Весов, кто занимается духовным развитием или просто хочет отдохнуть.

Одинокие Весы могут найти свою вторую половинку и этот шанс нельзя упустить. Побольше знакомств, встреч и свиданий. У семейных Весов может быть много претензий к своей второй половинке, много подозрений и ревности. Вам стоит этого избежать.

Уделите внимание своему психологическому состоянию дабы вы чувствовали себя хорошо. Также у вас могут быть реакции аллергического характера и есть риск инфекционных заболеваний. Поэтому вам стоит принять меры.

Скорпионы

Скорпионам эта неделя может принести огромную удачу если вы будете начинать что-то новое, смело внедряйте новые проекты, начинайте изучать что-нибудь для себя и, конечно же, вы почувствуете поддержку своих друзей и единомышленников. Это прекрасный период для купли-продажи недвижимости, начала ремонта или замены автомобиля.

Одинокие Скорпионы, будьте внимательны. Вы можете допустить много ошибок. Семейные Скорпионы, постарайтесь избежать претензий к своей второй половинке и уделите ей как можно больше внимания.

На этой неделе вам не стоит переутомляться, чтобы не было головных болей и нарушения сна. Побольше свежего воздуха, прогулок и хорошего настроения.

Стрельцы

Стрельцам эта неделя может принести большие изменения в работе. Вы можете получить повышение. Если вы руководитель, у Стрельцов эта неделя будет невероятно успешной, как в карьере, так и в любом другом виде деятельности. Поэтому вы можете неожиданно получить повышение либо интересное предложение по работе. Те Стрельцы, кто работает в сфере образования, в информационных направлениях, у вас также будет успех. Возможны командировки.

Что касается финансов, нужно быть крайне осторожными. Не делайте крупных покупок.

В личной жизни неделя обещает быть достаточно хорошей как для одиноких Стрельцов, так и для семейных.

Астролог советует уделить внимание здоровью, особенно спине. Не делайте серьёзных нагрузок. Также берегите себя от инфекционных заболеваний. К тем Стрельцам, кто сейчас болеет, может прийти быстрое выздоровление.

Козероги

У Козерогов на этой неделе может быть неожиданная поездка за рубеж или сотрудничество с иностранцами. У всех, кто работает в иностранных компаниях или занимается образовательной системой, также будет успех. Финансово неделя обещает быть также чудесной. Вы можете получить прекрасную прибыль, повышение заработной платы и смело инвестировать в любые проекты. На этой неделе нужно быть весьма осторожным в общении с начальством. Не рекомендуется с начальством выходить на конфликт.

У одиноких Козерогов может быть невероятная удача и вы можете встретить свою вторую половинку. Не упустите свой шанс. У семейных Козерогов — весьма спокойный период.

Что касается здоровья, вы будете чувствовать себя прекрасно, но не стоит перегружаться, иначе вы будете часто чувствами головные боли, возможно, головокружения. Также обратите внимание на спину. Не стоит делать лишних нагрузок.

Водолеи

Для Водолеев эта неделя обещает быть невероятно успешной. Вы можете проявить себя во всех сферах деятельности. Пишите планы, начинайте новые проекты. Особенно удачной неделя может быть финансово. Если у вас есть какие-нибудь незакрытые вопросы юридического характера, также на этой неделе вы можете почувствовать удачу и решение своих вопросов. Также вы можете неожиданно благоприятно для себя приобрести недвижимость или продать ее.

Личная жизнь обещает быть прекрасной, но одиноким Водолеям следует быть более внимательными, а у семейных Водолеев могут быть частые семейные встречи с родственниками, вы можете прекрасно провести выходные. Что касается здоровья, будьте внимательны к горлу. Постарайтесь не заболеть, выпивая прохладные напитки.

Рыбы

Для Рыб эта неделя будет хороша для сотрудничества. Вам стоит наладить контакты с партнером по бизнесу. Это принесёт вам большую удачу. Те Рыбы, кто занимается социальными проектами, обучением, могут иметь успех. Эта неделя принесёт вам огромное количество идей и планов, которые вам стоит записать, ведь, новолуние, а также эта неделя будет интересна для обучения и интересных знакомств.

У одиноких Рыб может быть достаточно хороший период для знакомств и общения. У семейных Рыб может быть слишком много претензий к своей второй половинке, много надуманностей и ревности. Постарайтесь не разрушить отношения. Это достаточно сложный для вас период.

Обратите внимание на поясничную область позвоночника и район почек, если у вас есть проблемы.