Молдова підписала контракт на постачання електроенергії з невизнаного Придністров'я

«Energocom підписала контракт на грудень з МДРЕС про постачання електроенергії. Ми також домовилися вивчити можливість продовження контракту з січня до березня 2023 року, щоб забезпечити електроенергією всю країну», — повідомив Спину.

Як уточнив міністр, у грудні МДРЕС поставить на правий берег 204 тис. МВт за ціною 73 дол. за 1 мегават на годину. За словами Спину, цього обсягу, разом із електрикою, що надходить із Румунії, вистачить, щоб повністю покрити потреби Молдови.

«MoldovaGaz постачатиме на лівий берег, включаючи МДРЕС, 5,7 млн. кубометрів газу на добу. Комісія з НС та НАРЕ ухвалять рішення знизити тарифи на електроенергію. Громадяни менше платитимуть за електрику», — повідомив Спину.

За його словами, цей контракт — є розумним компромісом для забезпечення мешканців обох берегів Дністра електроенергією та газом.

«Правий берег буде використовувати газ із резерву, який ми створили. Вперше правий берег більше не залежить від газу, що поставляється „Газпромом“. Крім того, з підписанням цього контракту знижується ризик масових відключень електроенергії», — додав Спину.