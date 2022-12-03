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Молдова подписала контракт на поставку электроэнергии из непризнанного Приднестровья

Молдова подписала контракт на поставку электроэнергии из непризнанного Приднестровья

Киев • УНН

 • 1877379 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Молдавская компания Energocom подписала контракт с расположенной в Приднестровье МГРЭС о закупке электроэнергии по цене 73 доллара за МВт/ч. Об этом сообщил министр инфраструктура и регионального развития Андрей Спыну, сообщат УНН со ссылкой на Newsmaker.

«Energocom пописала контракт на декабрь с МГРЭС о поставке электроэнергии. Мы также договорились изучить возможность продления контракта с января по март 2023 года, чтобы обеспечить электроэнергией всю страну», — сообщил Спыну.

Как уточнил министр, в декабре МГРЭС поставит на правый берег 204 тыс. МВт по цене 73 долл. за 1 мегаватт в час. По словам Спыну, этого объема, вместе с электричеством, поступающим из Румынии, хватит, чтобы полностью покрыть потребности Молдовы.

«MoldovaGaz будет поставлять на левый берег, включая МГРЭС, 5,7 млн. кубометров газа в сутки. Комиссия по ЧС и НАРЭ примут решение снизить тарифы на электроэнергию. Граждане будут меньше платить за электричество», — сообщил Спыну.

По его словам, этот контракт — разумный компромисс для обеспечения жителей обоих берегов Днестра электроэнергией и газом.

«Правый берег будет использовать газ из резерва, который мы создали. Впервые правый берег больше не зависит от газа, поставляемого „Газпромом“. Кроме того, с подписанием этого контракта снижается риск массовых отключений электроэнергии», — добавил Спыну.

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