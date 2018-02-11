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МОК провів заміну 4 тисяч контейнерів для допінг-проб олімпійців

МОК провів заміну 4 тисяч контейнерів для допінг-проб олімпійців

Київ • УНН

 • 9684 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міжнародний олімпійський комітет замінив 4 тисячі контейнерів для допінг-проб. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на медичного директора МОК Річарда Баджетта, інформує УНН

“Зараз нам прислали ті зразки, які використовувалися в Ріо. Вони надійніші. У всіх ключових зонах лабораторії є відеоспостереження, співробітники МОК і Всесвітнього антидопінгового агентства присутні в лабораторії”, — заявив чиновник.

Наприкінці січня лабораторія Всесвітнього антидопінгового агентства в Кельні повідомила про те, що нові контейнери для проб можна відкрити руками після заморозки. Пробу B зазвичай заморожують, що робить їх уразливими.

Як повідомляв УНН, Міжнародний олімпійський комітет стурбований питанням можливого відкриття нових контейнерів для допінг-проб на Олімпіаді-2018 та закликав Всесвітнє антидопінгове агентство гарантувати їхню надійність.

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