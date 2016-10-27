МОК дискваліфікував вісьмох спортсменів після додаткової перевірки на допінг

Так, МОК дискваліфікував таких спортсменів: казахстанських важкоатлеток Зульфію Чиншанло, Майю Менезу та Світлану Подобєдову, російських легкоатлетів Кирила Іконнікова та Дмитра Стародубцева, білоруських важкоатлетів Діну Сазановець та Марину Шкерманкову та Євгена Жерносека.

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет провів повторну перевірку 454 відібраних допінг-проб з Олімпійських ігор в Пекіні 2008 року. У 31 спортсмена з шести видів спорту був несприятливий результат.

Також повторну перевірку допінг-проб з Олімпійських ігор 2012 року не пройшли 23 спортсмени.

Під час другої хвилі повторного аналізу проб були виявлено допінг у 30 учасників Олімпіади-2008 у Пекіні та 15 учасників Олімпіади-2012 у Лондоні.