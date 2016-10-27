МОК дисквалифицировал восемь спортсменов после дополнительной проверки на допинг
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Международный олимпийский комитет дисквалифицировал восемь спортсменов после дополнительной проверки допинг-проб, взятых после Олимпиады-2012. Об этом сообщает пресс-служба МОК, передает УНН.
Так, МОК дисквалифицировал таких спортсменов: казахстанских тяжелоатлеток Зульфию Чиншанло, Майу Менезу и Светлану Подобедову, российских легкоатлетов Кирилла Иконникова и Дмитрия Стародубцева, белорусских тяжелоатлетов Дину Сазановец и Марину Шкерманкова и Евгения Жерносек.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет провел повторную проверку 454 отобранных допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине 2008 года. У 31 спортсмена из шести видов спорта был неблагоприятный результат.
Также повторную проверку допинг-проб с Олимпийских игр 2012 года не прошли 23 спортсмена.
Во время второй волны повторного анализа проб были обнаружены допинг у 30 участников Олимпиады-2008 в Пекине и 15 участников Олимпиады-2012 в Лондоне.