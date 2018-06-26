Могеріні: економічні санкції ЄС проти Росії треба продовжити
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Економічні санкції ЄС проти Росії, введені після анексії Криму, повинні бути продовжені – заявила в Люксембурзі голова євросоюзної дипломатії Федеріка Могеріні. Обмеження закінчуються наприкінці липня. Зелене світло для їх продовження мають дати європейські лідери під час дводенного саміту, який розпочнеться у четвер в Брюсселі. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
Досі ЄС обстоював позицію, що можливе пом’якшення санкцій або їх повне скасування залежить від виконання мінських угод про припинення вогню на сході України. Як заявила Могеріні, прогресу в цьому питанні немає тому ЄС повинен приймати певні рішення.
Хоча мінські угоди не виконуються, у минулому траплялося, що країни, які мають добрі та тісні відносини з Росією, закликали до пом’якшення та навіть зняття обмежень.
Останній такий заклик надійшов з Італії, а для продовження санкцій необхідна одностайність. Якщо буде прийнято позитивне рішення, санкції проти Росії будуть продовжені до кінця січня.
Як повідомляв УНН, через санкції, запроваджені проти Росії, економіка Франції розвивається не так швидко, як могла б. Про це сказала посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.