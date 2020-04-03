Мобільні бригади за добу 170 разів виїжджали для забору біоматеріалу для тесту на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. За минулу добу мобільні бригади 170 разів виїжджали для забору біологічного матеріалудля тесту на COVID-19. Було відібрано 150 зразків, які доставили для проведення ПЛР-тесту. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу мобільні бригади здійснили 170 виїздів для забору біологічного матеріалу. З цих 170 виїздів відібрано було 150 зразків і доставлено у вірусологічну лабораторію для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції”, - сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, в областях України забором зразків на COVID-19 займатимуться 567 мобільних бригад.