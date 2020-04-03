Мобільні бригади за добу 170 разів виїжджали для забору біоматеріалу для тесту на COVID-19

“За минулу добу мобільні бригади здійснили 170 виїздів для забору біологічного матеріалу. З цих 170 виїздів відібрано було 150 зразків і доставлено у вірусологічну лабораторію для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції”, - сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, в областях України забором зразків на COVID-19 займатимуться 567 мобільних бригад.