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Мобільні бригади за добу 170 разів виїжджали для забору біоматеріалу для тесту на COVID-19

Мобільні бригади за добу 170 разів виїжджали для забору біоматеріалу для тесту на COVID-19

Київ • УНН

 • 10065 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. За минулу добу мобільні бригади 170 разів виїжджали для забору біологічного матеріалудля тесту на COVID-19. Було відібрано 150 зразків, які доставили для проведення ПЛР-тесту. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу мобільні бригади здійснили 170 виїздів для забору біологічного матеріалу. З цих 170 виїздів відібрано було 150 зразків і доставлено у вірусологічну лабораторію для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції”, - сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, в областях України забором зразків на COVID-19 займатимуться 567 мобільних бригад.

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