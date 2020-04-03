Мобильные бригады за сутки 170 раз выезжали для забора биоматериала для теста на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. За минувшие сутки мобильные бригады 170 раз выезжали для забора биологического материала для теста на COVID-19. Было отобрано 150 образцов, которые доставили для проведения ПЦР-теста. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки мобильные бригады осуществили 170 выездов для забора биологического материала. Из этих 170 выездов отобрано было 150 образцов и доставлено в вирусологическую лабораторию для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции", - сказал Ляшко.
Напомним, в областях Украины забором образцов на COVID-19 будут заниматься 567 мобильных бригад.