Мобильные бригады за сутки 170 раз выезжали для забора биоматериала для теста на COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65718 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77669 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90978 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88784 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104562 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88248 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103001 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105954 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131001 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130335 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Мобильные бригады за сутки 170 раз выезжали для забора биоматериала для теста на COVID-19

Мобильные бригады за сутки 170 раз выезжали для забора биоматериала для теста на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10064 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. За минувшие сутки мобильные бригады 170 раз выезжали для забора биологического материала для теста на COVID-19. Было отобрано 150 образцов, которые доставили для проведения ПЦР-теста. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки мобильные бригады осуществили 170 выездов для забора биологического материала. Из этих 170 выездов отобрано было 150 образцов и доставлено в вирусологическую лабораторию для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции", - сказал Ляшко.

Напомним, в областях Украины забором образцов на COVID-19 будут заниматься 567 мобильных бригад.

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