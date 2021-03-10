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МХП здивував виробництвом молока

МХП здивував виробництвом молока

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Найбільший в Україні виробник і експортер курятини, агрохолдинг МХП, виявився також великим виробником молока. За 2020 рік компанія реалізувала 53,5 тис. тонн на суму 500 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.

Близько половини сировини — 25,73 тис. тонн — вироблено на підприємстві "Зернопродукт МХП".

Цитата:

"Коли люди дізнаються, що ми виробляємо молоко, всі дивуються. Дійсно, це не ключовий для нас бізнес-напрям. Але, якщо говорити про молочне скотарство, то в нас поголів’я більше 8000 корів. З таким об’ємом цей напрям міг б бути цілком повноцінним окремими бізнесом, оскільки маржинальний дохід торік склав майже 200 млн грн. Ми працюємо з багатьма ключовими переробниками, тож, молоко, яке ви купуєте в супермаркеті, цілком імовірно може виявитися від наших корів", — розказав Олександр Білоус, головний фахівець з тваринництва МХП.

Деталі

86% реалізованого холдингом молока — екстра ґатунку. Близько половини поголів’я МХП — майже 4000 корів — закріплено за підприємством "Зернопродукт МХП". Воно ж виявилось і найефективнішим — маржинальний дохід на одну корову на "Зернопродукті" склав 26 тис. грн проти 21,77 тис. грн в середньому по холдингу.

Довідка

МХП — один з найбільших агрохолдингів України та другий в Європі виробник м’яса птиці. Продукція компанії експортується до понад 80 країн світу, включаючи ЄС та Близький Схід.

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