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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56844 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77894 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111208 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146659 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196530 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193888 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280356 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143187 просмотра

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МХП удивил производством молока

МХП удивил производством молока

Киев  •  УНН

 • 28255 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины, агрохолдинг МХП, оказался также крупным производителем молока. За 2020 год компания реализовала 53,5 тыс. тонн на сумму 500 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Около половины сырья - 25,73 тыс. тонн - произведено на предприятии "Зернопродукт МХП".

Цитата:

"Когда люди узнают, что мы производим молоко, все удивляются. Действительно, это не ключевое для нас бизнес-направление. Но, если говорить о молочном скотоводстве, то у нас поголовье более 8000 коров. С таким объемом это направление могло бы быть вполне полноценным отдельным бизнесом, поскольку маржинальный доход в прошлом году составил почти 200 млн грн. Мы работаем со многими ключевыми переработчиками, поэтому, молоко, которое вы покупаете в супермаркете, вполне вероятно может оказаться от наших коров", - рассказал Александр Белоус, главный специалист по животноводству МХП.

Детали

86% реализуемого холдингом молока - экстра сорта. Около половины поголовья МХП - почти 4000 коров - закреплено за предприятием "Зернопродукт МХП". Оно же оказалось и самым эффективным - маржинальный доход на одну корову в "Зернопродукте" составил 26 тыс. грн против 21,77 тыс. грн. в среднем по холдингу.

Справка

МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины и второй в Европе производитель мяса птицы. Продукция компании экспортируется в более 80 стран мира, включая ЕС и Ближний Восток.

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