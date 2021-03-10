МХП удивил производством молока

Около половины сырья - 25,73 тыс. тонн - произведено на предприятии "Зернопродукт МХП".

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"Когда люди узнают, что мы производим молоко, все удивляются. Действительно, это не ключевое для нас бизнес-направление. Но, если говорить о молочном скотоводстве, то у нас поголовье более 8000 коров. С таким объемом это направление могло бы быть вполне полноценным отдельным бизнесом, поскольку маржинальный доход в прошлом году составил почти 200 млн грн. Мы работаем со многими ключевыми переработчиками, поэтому, молоко, которое вы покупаете в супермаркете, вполне вероятно может оказаться от наших коров", - рассказал Александр Белоус, главный специалист по животноводству МХП.

Детали

86% реализуемого холдингом молока - экстра сорта. Около половины поголовья МХП - почти 4000 коров - закреплено за предприятием "Зернопродукт МХП". Оно же оказалось и самым эффективным - маржинальный доход на одну корову в "Зернопродукте" составил 26 тыс. грн против 21,77 тыс. грн. в среднем по холдингу.

Справка

МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины и второй в Европе производитель мяса птицы. Продукция компании экспортируется в более 80 стран мира, включая ЕС и Ближний Восток.