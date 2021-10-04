МХП вчетверте підтримав міжнародну премію Global Teacher Prize Ukraine: перемогу в номінації “Реалізація мрії” здобула Тетяна Мендусь

Професійна мрія Мендусь — відновити біокомплекс у ліцеї. Учителька пропонує створити STEAM-лабораторію з можливістю допрофільного навчання не лише учнів школи, а й громади в цілому.

“Вчителі — агенти змін, лідери думок, достойні приклади для наслідування. Це справді рушійна сила в наших громадах і нашій країні. Я щоразу щиро радію ініціативності, креативності, запалу теперішніх педагогів. Вони вміють змотивувати, направити, вчити по-справжньому — від серця, придумати і реалізувати проект. Нам це особливо помітно в регіонах, адже фонд "МХП-Громаді“ вже 6 років працює у невеликих містах і селах, зосереджуючи свою діяльність в 700 населених пунктах нашої країни. Вчителі, мрійте, а МХП реалізує найпалкіші з ваших мрій”, — відзначила під час нагородження директорка Фонду “МХП-Громаді” Тетяна Волочай.

“Дякую МХП за те, що відчули, якою палкою є моя мрія, адже саме вчителі біології будуть реалізовувати цей проект. Саме зусиллями МХП буде побудована нова STEAM-лабораторія. Дуже хочу, щоб учнівські алмази ми перетворювали на діаманти природничої науки. Саме за ними майбутнє”, — зазначила переможниця в номінації “Реалізація мрії”, вчителька ліцею № 7 міста Гайсин Тетяна Мендусь.

Уже вчетверте МХП є стратегічним партнером премії Global Teacher Prize Ukraine та реалізує соціальні ініціативи кращих вчителів України у межах власної номінації “Реалізація мрії вчителя”. Це щорічна національна премія для вчителів - агентів освітянських змін. Вона покликана відзначити досягнення шкільних викладачів не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію засновано у 2017 році громадською спілкою “Освіторія”.

МХП системно інвестує в розвиток громад, впроваджуючи соціально значущі зміни в малих містах і селах України. Лише за 2020 рік МХП спрямував на КСВ понад 200 млн грн. Одним з напрямів діяльності фонду “МХП-Громаді”, через який реалізується корпоративно-соціальна відповідальність МХП, є створення умов для саморозвитку населення в освітній, культурній, економічній та спортивній сферах. Учителі — агенти змін у своїй місцевості. Діють, впроваджують, намагаються змінити життя на краще.