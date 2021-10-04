МХП вчетверте підтримав міжнародну премію Global Teacher Prize Ukraine: перемогу в номінації “Реалізація мрії” здобула Тетяна Мендусь

ukru
19:38 • 78539 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 102912 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 163017 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 146074 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147660 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159144 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176721 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149978 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159155 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176004 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154411 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126028 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120168 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138042 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17:53 • 96558 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 163017 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154411 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252256 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248548 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376880 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54655 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64676 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62885 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98825 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109789 перегляди
Актуальне
МХП вчетверте підтримав міжнародну премію Global Teacher Prize Ukraine: перемогу в номінації “Реалізація мрії” здобула Тетяна Мендусь

МХП вчетверте підтримав міжнародну премію Global Teacher Prize Ukraine: перемогу в номінації “Реалізація мрії” здобула Тетяна Мендусь

Київ • УНН

 • 18544 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. 2 жовтня в Києві на Софійській площі відбулася п’ята церемонія нагородження Global Teacher Prize Ukraine. Перемогу в номінації “Реалізація мрії” отримала Тетяна Мендусь, вчителька з міста Гайсин Вінницької області, повідомили в пресслужбі МХП, передає УНН.

Професійна мрія Мендусь — відновити біокомплекс у ліцеї. Учителька пропонує створити STEAM-лабораторію з можливістю допрофільного навчання не лише учнів школи, а й громади в цілому.

“Вчителі — агенти змін, лідери думок, достойні приклади для наслідування. Це справді рушійна сила в наших громадах і нашій країні. Я щоразу щиро радію ініціативності, креативності, запалу теперішніх педагогів. Вони вміють змотивувати, направити, вчити по-справжньому — від серця, придумати і реалізувати проект. Нам це особливо помітно в регіонах, адже фонд "МХП-Громаді“ вже 6 років працює у невеликих містах і селах, зосереджуючи свою діяльність в 700 населених пунктах нашої країни. Вчителі, мрійте, а МХП реалізує найпалкіші з ваших мрій”, — відзначила під час нагородження директорка Фонду “МХП-Громаді” Тетяна Волочай.

“Дякую МХП за те, що відчули, якою палкою є моя мрія, адже саме вчителі біології будуть реалізовувати цей проект. Саме зусиллями МХП буде побудована нова STEAM-лабораторія. Дуже хочу, щоб учнівські алмази ми перетворювали на діаманти природничої науки. Саме за ними майбутнє”, — зазначила переможниця в номінації “Реалізація мрії”, вчителька ліцею № 7 міста Гайсин Тетяна Мендусь.

Уже вчетверте МХП є стратегічним партнером премії Global Teacher Prize Ukraine та реалізує соціальні ініціативи кращих вчителів України у межах власної номінації “Реалізація мрії вчителя”. Це щорічна національна премія для вчителів - агентів освітянських змін. Вона покликана відзначити досягнення шкільних викладачів не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію засновано у 2017 році громадською спілкою “Освіторія”.

МХП системно інвестує в розвиток громад, впроваджуючи соціально значущі зміни в малих містах і селах України. Лише за 2020 рік МХП спрямував на КСВ понад 200 млн грн. Одним з напрямів діяльності фонду “МХП-Громаді”, через який реалізується корпоративно-соціальна відповідальність МХП, є створення умов для саморозвитку населення в освітній, культурній, економічній та спортивній сферах. Учителі — агенти змін у своїй місцевості. Діють, впроваджують, намагаються змінити життя на краще.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами