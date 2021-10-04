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МХП в четвертый раз поддержал международную премию Global Teacher Prize Ukraine: победу в номинации "Реализация мечты" получила Татьяна Мендусь

МХП в четвертый раз поддержал международную премию Global Teacher Prize Ukraine: победу в номинации "Реализация мечты" получила Татьяна Мендусь

Киев  •  УНН

 • 18538 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. 2 октября в Киеве на Софийской площади состоялась пятая церемония награждения Global Teacher Prize Ukraine. Победу в номинации "Реализация мечты" получила Татьяна Мендусь, учительница из города Гайсин Винницкой области, сообщили в пресс-службе МХП, передает УНН.

Профессиональная мечта Мендусь - восстановить биокомплекс в лицее. Учительница предлагает создать STEAM-лабораторию с возможностью допрофильного обучения не только учащихся школы, но и общыни в целом.

"Учителя - агенты изменений, лидеры мнений, достойные примеры для подражания. Это действительно движущая сила в наших общинах и в нашей стране. Я каждый раз искренне радуюсь инициативности, креативности, запалу нынешних педагогов. Они умеют мотивировать, направить, учить по-настоящему - от сердца, придумать и реализовать проект. Нам это особенно заметно в регионах, ведь фонд "МХП-Общине" уже 6 лет работает в небольших городах и селах, сосредоточивая свою деятельность в 700 населенных пунктах нашей страны. Учителя, мечтайте, а МХП реализует самые горячие из ваших мечтаний", - отметила во время награждения директор Фонда "МХП-Общине" Татьяна Волочай.

"Спасибо МХП за то, что почувствовали, какой пылкой была моя мечта, ведь учители биологии будут реализовывать этот проект. Именно усилиями МХП будет построена новая STEAM-лаборатория. Очень хочу, чтобы ученические алмазы мы превращали в бриллианты естественной науки. Именно за ними будущее", - отметила победительница в номинации "Реализация мечты", учительница лицея № 7 города Гайсин Татьяна Мендусь.

Уже в четвертый раз МХП является стратегическим партнером премии Global Teacher Prize Ukraine и реализует социальные инициативы лучших учителей Украины в рамках своей номинации "Реализация мечты учителя". Это ежегодная национальная премия для учителей - агентов образовательных изменений. Она призвана отметить достижения школьных преподавателей не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине. Национальная премия основана в 2017 году общественным союзом "Освитория".

МХП системно инвестирует в развитие общин, внедряя социально значимые изменения в малых городах и селах Украины. Лишь в 2020 году МХП направил на КСО более 200 млн грн. Одним из направлений деятельности фонда "МХП-Общине", через который реализуется корпоративно-социальная ответственность МХП, является создание условий для саморазвития населения в образовательной, культурной, экономической и спортивной сферах. Учителя - агенты изменений в своей местности. Действуют, внедряют, пытаются изменить жизнь к лучшему.

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