МХП пропагує органічне виробництво сільгосппродукції: пілотний проект стартував на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка запустив пілотний проект "Відродження родючості ґрунтів за допомогою органічних добрив", передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби компанії у Facebook.
Проект стартував на базі власного біогазового комплексу, що знаходиться поблизу міста Ладижин (Вінницька область). Мета проекту - відродити родючість українських ґрунтів. Органічні біодобрива, що виробляються біогазовим комплексом, мають високий вміст необхідних для рослин елементів живлення, інформує президент "МХП Еко Енерджи" Олександр Домбровський.
"Це дозволяє збільшити частку гумусу, розкислити ґрунти та відновити їх родючість. Використання органічних добрив може стати досить серйозним підґрунтям для розвитку органічного землеробства та вивести Україну в світові лідери з виробництва екологічно чистої продукції", - пояснює Домбровський.
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Він додав, що проектом вже зацікавилися фермери Вінницької області. У останніх з’явилась можливість використання органічних добрив.
У березні цього року відбулося пілотне внесення органічних добрив на поля фермерів Тульчинського району Вінницької області в рамках проекту.
"МХП та його біогазовий комплекс може стати базою для потужного розвитку органічного виробництва не тільки у Тульчинському та Тростянецькому районах, а й у всій Вінницькій області та Україні загалом", - додав Домбровський.
Перевагами органічних добрив, що виробляються на біогазових комплексах МХП є:
універсальність;
підвищення вміст гумусу;
покращення водного і повітряного режиму ґрунтів;
містять повний комплекс необхідних NPK, макро- та мікроелементів, органічні сполуки, що покращують структуру ґрунту, та гумінові кислоти;
дозволяють збільшити врожайність;
здатність розкислювати ґрунти;
відповідають екологічним та органічним способам землеробства;
добрива можна вносити у будь-яку пору року;
відсутність патогенних організмів.
"Використання органічних добрив створює передумови для розвитку органічного сільськогосподарського виробництва, що дозволить фермерам збільшити дохід від реалізації продукції. Наша мета – сталий та збалансований розвиток аграрного сектору регіону, основою якого є екологічно чисте виробництво", - каже президент "МХП Еко Енерджи", додаючи, що органічна продукція, "зелена" енергія та чисте довкілля є головними складовими профілактики хвороб та епідемій.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України заявив про відкриття реєстрів органічної продукції, де українці зможуть перевіряти справжність продуктів та маркування.