МХП пропагандирует органическое производство сельхозпродукции: пилотный проект стартовал в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка запустил пилотный проект "Возрождение плодородия почв с помощью органических удобрений", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы компании в Facebook.
Проект стартовал на базе собственного биогазового комплекса, что находится вблизи города Ладыжин (Винницкая область). Цель проекта - возродить плодородие украинских почв. Органические биоудобрения, производимые биогазовым комплексом, имеют высокое содержание необходимых для растений элементов питания, информирует президент "МХП Эко Энерджи" Александр Домбровский.
"Это позволяет увеличить долю гумуса, раскислить почвы и восстановить их плодородие. Использование органических удобрений может стать достаточно серьезным основанием для развития органического земледелия и вывести Украину в мировые лидеры по производству экологически чистой продукции", - объясняет Домбровский.
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Он добавил, что проектом уже заинтересовались фермеры Винницкой области. У последних появилась возможность использования органических удобрений.
В марте этого года состоялось пилотное внесение органических удобрений на поля фермеров Тульчинского района Винницкой области в рамках проекта.
"МХП и его биогазовый комплекс может стать базой для мощного развития органического производства не только в Тульчинском и Тростянецком районах, но и во всей Винницкой области и Украине в целом", - добавил Домбровский.
Преимуществами органических удобрений, производимых на биогазовых комплексах МХП являются:
универсальность;
повышение содержания гумуса;
улучшение водного и воздушного режима почв;
содержат полный комплекс необходимых NPK, макро- и микроэлементов, органические соединения, улучшающие структуру почвы, и гуминовые кислоты;
позволяют увеличить урожайность;
способность раскислению почвы;
соответствуют экологическим и органическим способам земледелия;
удобрения можно вносить в любое время года;
отсутствие патогенных организмов.
"Использование органических удобрений создает предпосылки для развития органического сельскохозяйственного производства, что позволит фермерам увеличить доход от реализации продукции. Наша цель - устойчивое и сбалансированное развитие аграрного сектора региона, основой которого является экологически чистое производство", - говорит президент "МХП Эко Энерджи", добавляя, что органическая продукция, "зеленая" энергия и чистая окружающая среда являются главными составляющими профилактики болезней и эпидемий.
Напомним, Кабинет министров Украины заявил об открытии реестров органической продукции, где украинцы смогут проверять подлинность продуктов и маркировки.