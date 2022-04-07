МХП призупинив роботу одного з підприємств на Донеччині

Цитата

"Попри складнощі воєнного часу компанія МХП більше місяця забезпечувала операційну діяльність підприємства "Український бекон", підтримувала постачання необхідної для виробництва сировини та логістику готової продукції. Однак ситуація на Донеччині загострюється. Згідно з повідомленнями Міністерства оборони України, окупаційні війська рф продовжують концентрувати великі сили на сході держави. Подальший наступ окупантів у Донецькій області збільшує ризики та небезпеку для життя співробітників підприємства та унеможливлює його роботу. Найбільша цінність МХП – люди, тому компанія змушена тимчасово призупинити роботу "Українського бекону" для забезпечення безпеки його працівників", - пояснили в компанії.

Деталі

Нині МХП допомагає співробітникам підприємства "Український бекон" з евакуацією.

"Частину співробітників ми переводимо на роботу на інші підприємства МХП та надаємо тимчасове житло. Всім співробітникам підприємства буде надана фінансова компенсація", - розповіли в компанії. Разом з тим МХП активно працює над запуском інших виробничих майданчиків, аби і надалі забезпечувати українців високоякісною продукцією ТМ Бащинський, яка вироблялася на підприємстві "Український бекон".

"Проте такий запуск потребує додаткового часу, відтак МХП повідомляє партнерам про можливість тимчасових затримок у постачанні продукції ТМ Бащинський. Ми переконані, що компанії сприймуть це повідомлення як відповідальні партнери, які розуміють, що безпека співробітників в обставинах війни є пріоритетом для МХП. Ми також впевнені, що разом з усіма нашими партнерами обов'язково впораємося з тимчасовими труднощами. Водночас компанія МХП і надалі бачить ключовим завданням для себе – підтримку продовольчої безпеки України, відтак докладе максимум зусиль до відновлення постачання м'ясо-ковбасних виробів українським споживачам", - підкреслили в компанії.

Раніше

МХП повідомив про втрату складу з продукцією на 230 млн грн внаслідок ворожого обстрілу.

Та попри втрати і надскладну ситуацію компанія продовжує надавати гуманітарну допомогу людям. За останніми даними, компанія передала безкоштовної продукції вже майже на 500 тис. грн.

Довідка

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба").