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МХП приостановил работу одного из предприятий Донецкой области

Киев • УНН

 • 120533 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Из-за усиления боевых действий в Донецкой области компания МХП информирует о временной приостановке работы одного из своих предприятий - ЧАО "Украинский бекон" (Краматорский район, Донецкая область), сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу.

МХП приостановил работу одного из предприятий Донецкой области

Цитата

"Несмотря на сложности военного времени компания МХП больше месяца обеспечивала операционную деятельность предприятия "Украинский бекон", поддерживала поставки необходимого для производства сырья и логистику готовой продукции. Однако ситуация на Донетчине обостряется. Согласно сообщениям Министерства обороны Украины, оккупационные войска рф продолжают концентрировать крупные силы на востоке государства. Дальнейшее наступление оккупантов в Донецкой области увеличивает риски и опасность для жизни сотрудников предприятия и делает невозможным его работу. Наибольшая ценность МХП - люди, поэтому компания вынуждена временно приостановить работу "Украинского бекона" для обеспечения безопасности его работников", - пояснили в компании.

Детали

Сейчас МХП помогает сотрудникам предприятия "Украинский бекон" с эвакуацией.

"Часть сотрудников мы переводим на работу на другие предприятия МХП и предоставляем временное жилье. Всем сотрудникам предприятия будет предоставлена финансовая компенсация", - рассказали в компании. Вместе с тем МХП активно работает над запуском других производственных площадок, чтобы и в дальнейшем обеспечивать украинцев высококачественной продукцией ТМ Бащинский, которая производилась на предприятии "Украинский бекон".

"Однако такой запуск требует дополнительного времени, поэтому МХП сообщает партнерам о возможности временных задержек в поставках продукции ТМ Бащинский. Мы убеждены, что компании воспримут это сообщение как ответственные партнеры, которые понимают, что безопасность сотрудников в обстоятельствах войны является приоритетом для МХП. Мы также уверены, что вместе со всеми нашими партнерами обязательно справимся с временными трудностями. В то же время компания МХП и в дальнейшем видит ключевой задачей для себя - поддержку продовольственной безопасности Украины, поэтому приложит максимум усилий к возобновлению поставок мясо-колбасных изделий украинским потребителям", - подчеркнули в компании.

Ранее

МХП сообщил о потере склада с продукцией на 230 млн грн в результате вражеского обстрела.

И несмотря на потери и сложнейшую ситуацию компания продолжает оказывать гуманитарную помощь людям. По последним данным, компания передала бесплатной продукции уже почти на 500 тыс. грн.

Справка

МХП - ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба").

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