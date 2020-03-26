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МХП повідомив, коли закуплене медобладнання надійде в Україну

МХП повідомив, коли закуплене медобладнання надійде в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг МХП ("Наша Ряба") розповів, як долає перепони на шляху до закупівлі медобладнання, і коли воно надійде в Україну, передає УНН.

"Будемо відверті, коронавірус COVID-19 виявив суттєву неготовність України до пандемії та оголив всі ті проблеми, які сьогодні стоять перед вітчизняними лікарями та нашим суспільством в цілому. Йдеться про загальний стан системи санітарно-епідеміологічного контролю, відсутність у лікарнях достатньої кількості устаткування, тестів, масок, костюмів та інших засобів захисту, безперебійного та своєчасного підвезення медперсоналу до місць роботи тощо. Тому соціально активна громадськість та український бізнес долучився до вирішення найгостріших питань. Звичайно державу вони не замінять, проте їх допомога зараз вкрай необхідна", - зазначили в компанії.

Там наголосили, що найважливішими у діагностиці та запобіганні поширення епідемії є тест-системи (ПЛР та експрес тести). Для безпосередньої ж боротьби з коронавірусом потрібні апарати штучної вентиляції легень, кисневі концентратори та інше обладнання, яке дозволяє лікуванню бути максимально ефективним.

"Сьогодні Україна вимушена закуповувати більшість з цих речей переважно з-за кордону. А це, в свою чергу, додатковий час на пошук сертифікованих постачальників, підписання договорів, міжнародну логістику в умовах зачинених кордонів, митницю. І, як всі ми розуміємо, робити це треба під час величезного ажіотажу, адже і маски, і устаткування, і тести зараз потрібні буквально кожній країні світу! З цією проблемою зіштовхнувся і холдинг МХП, який уже спрямував 14 млн грн на придбання медобладнання і засобів індивідуального захисту", - розповіли в компанії.

За словами директорки Благодійного фонду "МХП – Громаді" Тетяни Волочай, станом на сьогодні підписані договори з міжнародними постачальниками, перші поставки необхідних речей відбудуться вже цього тижня.

"Усі кошти вже на рахунках виробників, комплекти засобів та обладнання сформовані, частина відправлена, решта – готується до відправки в Україну. До кінця березня надійдуть захисні костюми з респіраторами, окулярами та рукавичками для лікарів. На початку квітня очікуємо 1000 експрес-тестів для діагностики захворювання.

Ефективна система закупівлі у холдингу дозволила нам у найкоротші терміни укласти договори з виробниками найсучаснішого обладнання. До 15 квітня ми маємо отримати апарати штучної вентиляції легень, монітори стану пацієнта, кисневі концентратори, портативні безмасляні відсмоктувачі, набори для важкої інтубації", – повідомила Волочай.

В МХП зауважили, що до процесів пошуку постачальників, перемовин та укладання договорів, логістики, роботи з місцевими органами влади залучена більшість департаментів компанії, працює величезна команда, яка має конкретний план дій та чітко його дотримується. Крім того, днями на брифінгу в Черкасах було оголошено про створення платформи "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", основною метою якої є фінансова та матеріальна допомога від волонтерів і бізнесменів у боротьбі проти коронавірусу.

Голова Черкаської ОДА Роман Боднар відмітив небайдужість великих підприємств та їх готовність підставляти своє плече у спільній боротьбі проти пандемії. Першими на ініціативу відгукнулися потужні агрохолдинги області – МХП та Лебединський насіннєвий завод.

Нагадаємо, МХП виділив 29 млн грн на бортьбу з коронавірусом у Вінницькій та Черкаській областях - регіонах своєї присутності.

Довідка. МХП - найбільший в Україні виробник і експортер курятини. Торговий бренд в Україні - "Наша Ряба". Власник компанії - Юрій Косюк.

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