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МХП сообщил, когда закупленное оборудование поступит в Украину

МХП сообщил, когда закупленное оборудование поступит в Украину

Киев  •  УНН

 • 9339 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг МХП ("Наша Ряба") рассказал, как преодолевает преграды на пути к закупке медоборудования, и когда оно поступит в Украину, передает УНН.

"Будем откровенны, коронавирус COVID-19 обнаружил существенную неготовность Украины к пандемии и обнажил все те проблемы, которые сегодня стоят перед отечественными врачами и обществом в целом. Речь идет об общем состоянии системы санитарно-эпидемиологического контроля, отсутствии в больницах достаточного количества оборудования, тестов, масок, костюмов и других средств защиты, бесперебойного и своевременного подвоза медперсонала к местам работы и тому подобное. Поэтому социально активная общественность и украинский бизнес приобщился к решению самых острых вопросов. Конечно, государство они не заменят, но их помощь сейчас крайне необходима", - отметили в компании.

Там отметили, что важнейшими в диагностике и предотвращении распространения эпидемии являются тест-системы (ПЦР и экспресс-тесты). Для непосредственной же борьбы с коронавирусом нужны аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы и другое оборудование, которое позволяет лечению быть максимально эффективным.

"Сегодня Украина вынуждена закупать большинство из этих вещей преимущественно из-за рубежа. А это, в свою очередь, дополнительное время на поиск сертифицированных поставщиков, заключение договоров, международную логистику в условиях закрытых границ, таможню. И, как все мы понимаем, делать это надо во время огромного ажиотажа, ведь и маски, и оборудование, и тесты сейчас нужны буквально каждой стране мира! С этой проблемой столкнулся и холдинг МХП, который уже направил 14 млн грн на приобретение медоборудования и средств индивидуальной защиты", - рассказали в компании.

По словам директора Благотворительного фонда "МХП - Общине" Татьяны Волочай, на сегодня подписаны договора с международными поставщиками, первые поставки необходимых вещей состоятся на этой неделе.

"Все средства уже на счетах производителей, комплекты средств и оборудования сформированы, часть отправлена, остальные - готовится к отправке в Украину. До конца марта поступят защитные костюмы с респираторами, очками и перчатками для врачей. В начале апреля ожидаем 1000 экспресс-тестов для диагностики заболевания.

Эффективная система закупки у холдинга позволила нам в кратчайшие сроки заключить договоры с производителями современного оборудования. До 15 апреля мы должны получить аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы состояния пациента, кислородные концентраторы, портативные безмасляные отсосы, наборы для трудной интубации", - сообщила Волочай.

В МХП заметили, что к процессам поиска поставщиков, переговоров и заключение договоров, логистики, работы с местными органами власти привлечено большинство департаментов компании, работает огромная команда, которая имеет конкретный план действий и четко его придерживается. Кроме того, на днях на брифинге в Черкассах было объявлено о создании платформы "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", основной целью которой является финансовая и материальная помощь от волонтеров и бизнесменов в борьбе против коронавируса.

Глава Черкасской ОГА Роман Боднар отметил неравнодушие крупных предприятий и их готовность подставлять свое плечо в общей борьбе против пандемии. Первыми на инициативу откликнулись мощные агрохолдинги области - МХП и Лебединский семенной завод.

Напомним, МХП выделил 29 млн грн на бортьбу с коронавирусом в Винницкой и Черкасской областях - регионах своего присутствия.

Справка. МХП - крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины. Торговый бренд в Украине - "Наша Ряба". Владелец компании - Юрий Косюк.

Украинские Национальные Новости

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