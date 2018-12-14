МХП Косюка вивісив прапор ВМС на підтримку моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" вивісив прапор Військово-Морських Сил України на знак підтримки полонених моряків. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Андрій Кислинський, передає УНН.
"Біля центрального офісу МХП, що на вул. Академіка Заболотного, висить прапор Військово-Морських Сил України. На знак підтримки наших полонених моряків. Чітка позиція, без помпи і пафосу", - написав він.
Довідка: "Миронівський хлібопродукт" - найбільший виробник і експортер української курятини. Найбільш відомі торгові бренди: "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський".
Компанію очолює Юрій Косюк.