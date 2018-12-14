МХП Косюка вывесил флаг ВМС в поддержку моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” вывесил флаг Военно-морских Сил Украины в знак поддержки пленных моряков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Андрей Кислинский, передаёт УНН.
“Возле центрального офиса МХП, что на ул. Академика Заболотного, висит флаг Военно-морских Сил Украины. В знак поддержки наших пленных моряков. Четкая позиция, без помпы и пафоса”, — написал он.
Справка: “Мироновский хлебопродукт” — крупнейший производитель и экспортёр украинской курятины. Наиболее известные торговые бренды: “Наша Ряба”, “Легко”, “Бащинський”.
Компанию возглавляет Юрий Косюк.