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МХП Косюка вывесил флаг ВМС в поддержку моряков

Киев • УНН

 • 15017 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” вывесил флаг Военно-морских Сил Украины в знак поддержки пленных моряков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Андрей Кислинский, передаёт УНН.

МХП Косюка вывесил флаг ВМС в поддержку моряков

“Возле центрального офиса МХП, что на ул. Академика Заболотного, висит флаг Военно-морских Сил Украины. В знак поддержки наших пленных моряков. Четкая позиция, без помпы и пафоса”, — написал он.

Справка: “Мироновский хлебопродукт” — крупнейший производитель и экспортёр украинской курятины. Наиболее известные торговые бренды: “Наша Ряба”, “Легко”, “Бащинський”.

Компанию возглавляет Юрий Косюк.

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