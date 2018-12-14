МХП Косюка вывесил флаг ВМС в поддержку моряков

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” вывесил флаг Военно-морских Сил Украины в знак поддержки пленных моряков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Андрей Кислинский, передаёт УНН.