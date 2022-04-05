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МХП домовився з кредиторами про відстрочення виплат за євробондами

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Компанія МХП отримала згоду від кредиторів на перенесення виплат відсотків за єврооблігаціями. Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій на сайті Лондонської біржі, передає УНН.

МХП домовився з кредиторами про відстрочення виплат за євробондами

Деталі

Так, МХП отримав дозвіл власників трьох випусків єврооблігацій компанії на суму 1,4 млрд дол., а також банків-кредиторів на суму 126 млн дол. Виплати відсотків перенесені на 270 днів.

У компанії переконані, що відстрочка виплат відсотків допоможе забезпечити безперервність бізнес-процесів в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Також, завдяки відстрочці МХП зможе провести весняну посівну кампанію, на яку до червня потрібно близько 160 млн дол.

"У світлі майбутньої посівної кампанії компанія повинна продовжити свою поточну операційну діяльність, щоб забезпечити виробництво і постачання зерна українським споживачам і бути готовою відновити експорт, коли з'явиться можливість", - заявили в МХП.

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