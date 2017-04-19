Міжнародний суд ООН не знайшов підстав визначити додаткові заходи за конвенцією з фінансування тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міжнародний суд ООН не бачить умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Про це повідомив на відкритих слуханнях у Гаазі голова Суду Ронні Абрахам, передає УНН.
“Таким чином суд прийшов до висновку, що умови, які необхідні для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму не відповідають вимогам”, — сказав суддя.
За словами судді, українська сторона наголошувала, що в Україні було завдано шкоди великій кількості громадян.
“Права, які хоче захистити Україна... необхідно зрозуміти, чи є причини думати, чи інші елементи, які викладені в другій статті, що стосуються наміру або знання, або певної мети також існують в цьому контексті. На цьому етапі розгляду справи Україна не надавала доказів, які показують належним чином, що ці елементи є правдоподібними”, — наголосив він.
Нагадаємо, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Як повідомлялося, Україна вимагає засудити акти тероризму в Харкові і на Донбасі, зокрема, збитий рейс MH17, а також зобов’язати Росію виплатити компенсації, розмірів яких у позові не вказано.
Також українська сторона наголосила на притягненні до відповідальності офіційних осіб, винних у підтримці тероризму.
Інший блок претензій стосується порушень прав кримських татар і українців з боку окупаційної влади Криму.