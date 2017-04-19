Международный суд ООН не нашел оснований определить дополнительные меры по конвенции по финансированию терроризма

"Таким образом, суд пришел к выводу, что условия, которые необходимы для определения дополнительных мер в отношении прав, которые нарушаются в Украине на основе Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не соответствуют требованиям", - сказал судья.

По словам судьи, украинская сторона подчеркивала, что в Украине был нанесен ущерб большому количеству граждан.

"Права, которые хочет защитить Украина ... необходимо понять, есть ли причины думать, другие элементы, изложенные в статье, касающиеся намерения или знания, или определенной цели также существуют в этом контексте. На этом этапе рассмотрения дела Украина не предоставляла доказательств, которые показывают должным образом, что эти элементы являются правдоподобными", - подчеркнул он.

Напомним, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщалось, Украина требует осудить акты терроризма в Харькове и на Донбассе, в частности, сбитый рейс MH17, а также обязать Россию выплатить компенсации, размеры которых в иске не указано.

Также украинская сторона отметила привлечение к ответственности официальных лиц, виновных в поддержке терроризма.

Другой блок претензий касается нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны оккупационных властей Крыма.