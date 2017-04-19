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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25327 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89094 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145453 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112584 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113978 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110931 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Международный суд ООН не нашел оснований определить дополнительные меры по конвенции по финансированию терроризма

Международный суд ООН не нашел оснований определить дополнительные меры по конвенции по финансированию терроризма

Киев  •  УНН

 • 15812 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Международный суд ООН не видит условий, необходимых для определения дополнительных мер в отношении прав, которые нарушаются в Украине на основе Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщил на открытых слушаниях в Гааге председатель суда Ронни Абрахам, передает УНН.

"Таким образом, суд пришел к выводу, что условия, которые необходимы для определения дополнительных мер в отношении прав, которые нарушаются в Украине на основе Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не соответствуют требованиям", - сказал судья.

По словам судьи, украинская сторона подчеркивала, что в Украине был нанесен ущерб большому количеству граждан.

"Права, которые хочет защитить Украина ... необходимо понять, есть ли причины думать, другие элементы, изложенные в статье, касающиеся намерения или знания, или определенной цели также существуют в этом контексте. На этом этапе рассмотрения дела Украина не предоставляла доказательств, которые показывают должным образом, что эти элементы являются правдоподобными", - подчеркнул он.

Напомним, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщалось, Украина требует осудить акты терроризма в Харькове и на Донбассе, в частности, сбитый рейс MH17, а также обязать Россию выплатить компенсации, размеры которых в иске не указано.

Также украинская сторона отметила привлечение к ответственности официальных лиц, виновных в поддержке терроризма.

Другой блок претензий касается нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны оккупационных властей Крыма.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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