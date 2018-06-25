Міжнародний експерт розповів, як боротися із АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Єдиний спосіб побороти африканську чуму свиней (АЧС) — не допустити її поширення. У цьому переконаний експерт із питань дезінфекції (Велика Британія) Кріс Кассан, доповідач Х Міжнародного конгресу "Прибуткове свинарство", передає УНН з посиланням на прес-службу Асоціації свинарів України.
Він вважає, що АЧС є актуальною проблемою не лише для України, а й для інших європейських країн.
"Щоб вберегти свій бізнес, виробники повинні дотримуватися максимально можливого рівня біобезпеки. Звісно, щоб досягнути його, треба вкласти значні інвестиції. Та без відповідальності з боку керівництва, працівників та постачальників досягнути успіху буде непросто", — відзначив експерт.
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Аби працівники свиногосподарств були обізнані щодо заходів біобезпеки, необхідно проводити внутрішні тренінги та семінари, додав Кассан.
"Як кажуть, вірус АЧС не "ходить" сам, він поширюється з транспортом, брудним взуттям працівників, гризунами тощо. Тож особливу увагу треба звернути на дезінфекцію", - переконаний Кассан.
Від появи АЧС на українських теренах, АСУ активно долучається до боротьби із хворобою, нагадали в Асоціації.
"Серед останніх проектів — підготовка проекту Інструкції з боротьби та профілактики з африканською чумою свиней (АЧС), що дасть можливість фермам, які підтвердили високий статус біобезпеки, не припиняти діяльність навіть у зоні захисту (в межах 2–5 км навколо спалаху). Там же прописані вимоги до підприємств зі статусом компартменту щодо АЧС", - додали в АСУ.
Нагадаємо, з початку року в Україні вже було зареєстровано близько 60 нових спалахів АЧС.
Польща тим часом навіть вирішила побудувати паркан на кордоні з Україною, щоб зменшити ризики поширення хвороби на своїй території.
Додамо, що за словами нардепа Сергія Тригубенка, на сьогодні темпи поширення АЧС в Україні практично не знижуються. Знижується тільки кількість поголів’я свиней, і зростають збитки вітчизняних фермерів.