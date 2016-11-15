Міжнародні юристи допоможуть Генштабу в розслідуванні злочинів на окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Генеральний штаб отримає допомогу від міжнародних юристів в розслідуванні злочинів на окупованих територіях України, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Обговорення питання пройшло на зустрічіза участю начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, партнерів міжнародної юридичної групи Global Rights Compliance Уейна Джордаша (Велика Британія) та Скотта Мартіна (США), а також провідних українськмх юристів.
"Один із напрямків, за яким ми надаємо допомогу іншим українським структурам, зокрема, Генеральній прокуратурі, Головній військовій прокуратурі, СБУ тощо, є дорадча робота у визначенні військових злочинів, які були скоєні на Сході України та в АР Крим, підготовка цієї інформації до подання у Міжнародний кримінальний суд", – зауважив американський юрист Скотт Мартін.
Правник додав, що українській стороні буде надано корисну інформацію, як співпрацювати із Міжнародним кримінальним судом в рамках тих міжнародних зобов’язань у сфері гуманітарного права, які взяла на себе Україна.
Також С.Мартін висловив готовність за взаємним погодженням підписати з Генеральним штабом ЗСУ робочий меморандум про взаєморозуміння.