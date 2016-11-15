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Международные юристы помогут Генштабу в расследовании преступлений на оккупированных территориях

Международные юристы помогут Генштабу в расследовании преступлений на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 8658 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Генеральный штаб получит помощь от международных юристов в расследовании преступлений на оккупированных территориях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Обсуждение вопроса прошло на встрече с участием начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, партнеров международной юридической группы Global Rights Compliance Уэйна Джордаша (Великобритания) и Скотта Мартина (США), а также ведущих українськмх юристов.

"Одно из направлений, по которым мы оказываем помощь другим украинским структурам, в частности, Генеральной прокуратуре, Главной военной прокуратуре, СБУ и тому подобное, есть совещательная работа в определении военных преступлений, которые были совершены на Востоке Украины и в АР Крым, подготовка этой информации для представления в Международный уголовный суд", – заметил американский юрист Скотт Мартин.

Юрист добавил, что украинской стороне будет предоставлена полезная информация, как сотрудничать с Международным уголовным судом в рамках тех международных обязательств в области гуманитарного права, которые взяла на себя Украина.

Также С.Мартин выразил готовность по взаимному согласованию подписать с Генеральным штабом ВСУ рабочий меморандум о взаимопонимании.

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