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Міжнародна рада футбольних асоціацій внесла зміни до світових правил

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) змінила трактування правила гри рукою. Про це інформує УНН з посиланням на сайт “IFAB”.

Цитата

“Випадкова гра рукою, в результаті якої партнер по команді забиває гол або має можливість забити гол, більше не буде вважатися порушенням”, — сказано в повідомленні “IFAB”.

Деталі

Тепер гра рукою, яка була випадковою в атаці, не буде більше вважатися за порушення. Натомість порушенням буде вважатися випадок, коли тіло гравця “неприродньо збільшилося в розмірах”. Під час визначення неприродного збільшення площі тіла за рахунок рук арбітр повинен враховувати, де перебувала рука по відношенню до руху гравця в конкретній ситуації.

Водночас будь-який гол, забитий рукою, не буде зарахований, навіть якщо дотик був ненавмисним.

Доповнення

Нові правила наберуть чинності від липня 2021 року. Однак ліги зможуть почати користуватися ним і раніше цього терміну.

Варто нагадати

Рік назад “IFAB” також вносила зміни до правил гри рукою. 

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