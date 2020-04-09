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IFAB вніс зміни до футбольних правил гри рукою

IFAB вніс зміни до футбольних правил гри рукою

Київ • УНН

 • 13032 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) провела деякі зміни, які торкнулися гри рукою, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.

За новими пунктами правил дозволено "грати плечем" – у випадку якщо ігровий снаряд потрапляє в нього не нижче лінії пахви.

Відзначимо також, що випадкове потрапляння м'яча в руку гравця атакуючої групи буде фіксуватися порушенням виключно у випадку, якщо воно відбулося безпосередньо перед взяттям воріт або небезпечним моментом.

Нагадаємо, що чемпіона світу Роналдіньо перевели з в'язниці під домашній арешт.

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