Чемпіона світу з футболу Роналдіньо перевели з в'язниці під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Легендарний футболіст збірної Бразилії Роналдіньо залишив парагвайську в'язницю. Про це стверджує Football Espana, повідомляє УНН.
Роналдіньо був випущений з в'язниці і на даний момент перебуває під домашнім арештом в готелі Асунсьйона. Бразильця та його брата випустили після внесення залогу.
Таким чином, ексфутболіст провів у в'язниці 33 дні через ситуацію, пов'язану із підробленими документами.
Примітно, що минулого літа у колишнього форварда було заарештовано 57 об'єктів, і оштрафували на 2 млн євро за несплачені податки і штрафи, в той час як його бразильський і іспанський паспорти були конфісковані.
Додамо, Роналдіньо є чемпіоном світу-2002, а також вигравав сім трофеїв у складі "ПСЖ", "Мілану" та "Барселони".
Нагадаємо, що на початку березня Роналдіньо залишили від вартою до півроку.