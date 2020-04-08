Чемпиона мира по футболу Роналдиньо перевели из тюрьмы под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Легендарный футболист сборной Бразилии Роналдиньо покинул парагвайскую тюрьму. Об этом утверждает Football Espana, сообщает УНН.
Роналдиньо был выпущен из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом в гостинице Асунсьона. Бразильца и его брата выпустили после внесения залога.
Таким образом, экс-футболист провел в тюрьме 33 дня из-за ситуации, связанной с поддельными документами.
Примечательно, что прошлым летом у бывшего форварда было арестовано 57 объектов, и оштрафовали на 2 млн евро за неуплаченные налоги и штрафы, в то время как его бразильский и испанский паспорта были конфискованы.
Добавим, Роналдиньо является чемпионом мира-2002, а также выигрывал семь трофеев в составе "ПСЖ", "Милана" и "Барселоны".
Напомним, что в начале марта Роналдиньо оставили под стражей до полугода.