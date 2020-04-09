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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 16973 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 68975 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100575 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105190 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130451 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130156 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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IFAB внес изменения в футбольные правила игры рукой

IFAB внес изменения в футбольные правила игры рукой

Киев  •  УНН

 • 13019 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) провел некоторые изменения, которые коснулись игры рукой, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

По новым пунктам правил разрешено "играть плечом" - в случае если игровой снаряд попадает в него не ниже линии подмышки.

Отметим также, что случайное попадание мяча в руку игрока атакующей группы будет фиксироваться нарушением только в случае, если оно произошло непосредственно перед взятием ворот или опасным моментом.

Напомним, что чемпиона мира Роналдиньо перевели из тюрьмы под домашний арест.

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