IFAB внес изменения в футбольные правила игры рукой
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) провел некоторые изменения, которые коснулись игры рукой, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
По новым пунктам правил разрешено "играть плечом" - в случае если игровой снаряд попадает в него не ниже линии подмышки.
Отметим также, что случайное попадание мяча в руку игрока атакующей группы будет фиксироваться нарушением только в случае, если оно произошло непосредственно перед взятием ворот или опасным моментом.
Напомним, что чемпиона мира Роналдиньо перевели из тюрьмы под домашний арест.