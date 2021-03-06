Международный совет футбольных ассоциаций внес изменения в мировые правила
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил трактовку правила игры рукой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт “IFAB”.
Цитата
“Случайная игра рукой, в результате которой партнер по команде забивает гол или имеет возможность забить гол, больше не будет считаться нарушением”, — говорится в сообщении “IFAB”.
Детали
Теперь игра рукой, которая была случайной в атаке, не будет больше считаться нарушением. Зато нарушением будет считаться случай, когда тело игрока “неестественно увеличилось в размерах”. При определении неестественного увеличения площади тела за счет рук арбитр должен учитывать, где находилась рука по отношению к движению игрока в конкретной ситуации.
В то же время любой гол, забитый рукой, не будет засчитан, даже если ощупь был непреднамеренным.
Дополнение
Новые правила вступят в силу с июля 2021 года. Однако лиги смогут начать пользоваться им и раньше этого срока.
стоит напомнить
Год назад “IFAB” также вносила изменения в правила игры рукой.