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Международный совет футбольных ассоциаций внес изменения в мировые правила

Киев  •  УНН

 • 20030 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил трактовку правила игры рукой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт “IFAB”.

Цитата

“Случайная игра рукой, в результате которой партнер по команде забивает гол или имеет возможность забить гол, больше не будет считаться нарушением”, — говорится в сообщении “IFAB”.

Детали

Теперь игра рукой, которая была случайной в атаке, не будет больше считаться нарушением. Зато нарушением будет считаться случай, когда тело игрока “неестественно увеличилось в размерах”. При определении неестественного увеличения площади тела за счет рук арбитр должен учитывать, где находилась рука по отношению к движению игрока в конкретной ситуации.

В то же время любой гол, забитый рукой, не будет засчитан, даже если ощупь был непреднамеренным.

Дополнение

Новые правила вступят в силу с июля 2021 года. Однако лиги смогут начать пользоваться им и раньше этого срока.

стоит напомнить

Год назад “IFAB” также вносила изменения в правила игры рукой.

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