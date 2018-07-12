Мітингувальники не випускають депутатів та журналістів з Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Мітингувальники, які зібрались під парламентом, не випускають журналістів та депутатів за периметр Верховної Ради. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Не зважаючи на аргументи та пред'явлені посвідчення мітингувальники не випускають ніого за периметр будівлі ВР.
За їх словами, ті, хто працював у ВР, нехай повертаються і працюють.
"Нікого випускати не будемо", - зазначили активісти.
Як повідомляв УНН, мітингувальники заблокували депутатів у Верховній Раді.
Парламентарям, які намагаються залишити будівлю Ради через перший та другий під’їзд, люди кричать “На роботу”.
Поблизу четвертого під’їзду парламенту протестувальники запалили фаєр, який на даний момент згас.