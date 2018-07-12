Митингующие не выпускают депутатов и журналистов из Рады

Несмотря на аргументы и предъявленные удостоверения митингующие не выпускают никого за периметр здания ВР.

По их словам, те, кто работал в ВР, пусть возвращаются и работают.

"Никого выпускать не будем", - отметили активисты.

Как сообщал УНН, митингующие заблокировали депутатов в Верховной Раде.

Парламентариям, которые пытаются покинуть здание Рады через первый и второй подъезд, люди кричат ​​"На работу".

Вблизи четвертого подъезда парламента протестующие зажгли файер, который на данный момент погас.