Митингующие не выпускают депутатов и журналистов из Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Митингующие, которые собрались под парламентом, не выпускают журналистов и депутатов за периметр Верховной Рады. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Несмотря на аргументы и предъявленные удостоверения митингующие не выпускают никого за периметр здания ВР.
По их словам, те, кто работал в ВР, пусть возвращаются и работают.
"Никого выпускать не будем", - отметили активисты.
Как сообщал УНН, митингующие заблокировали депутатов в Верховной Раде.
Парламентариям, которые пытаются покинуть здание Рады через первый и второй подъезд, люди кричат "На работу".
Вблизи четвертого подъезда парламента протестующие зажгли файер, который на данный момент погас.