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Мітинг шахтарів в Києві: енергетики не можуть розрахуватися за вугілля, а вугільники за електроенергію

Мітинг шахтарів в Києві: енергетики не можуть розрахуватися за вугілля, а вугільники за електроенергію

Київ • УНН

 • 41492 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні, 30 червня, в Києві стартувала безстрокова акція протесту шахтарів і профспілкових працівників. Вони з'їхалися до столиці, щоб захистити свої гарантовані Конституцією права. Про основні вимоги та підсумки першого дня протестів УНН розпитав учасників заходу.

Ключова мета шахтарів - вивести вугільну промисловість із кризового стану, говорить представник держпідприємства "Первомайськвугілля" (Луганщина) Віктор Видиш. Галузь критично недофінансована, і подальше ігнорування проблеми знищить її, пояснив він.

"Якщо не почати вкладати гроші в промисловість, не почати її розвивати - то скоро вугільної промисловості, як такої, існувати не буде. Через відсутність грошей шахтарі змушені працювати на техніці, яка пройшла" три поля ". Інакше кажучи - просто шматок заліза, страждаючи. Ми видобуваємо лише 150 тонн на добу, а на новому обладнанні ми могли б добувати 1,5 тис. тонн", - підкреслив він.

Друга проблема держпідприємства - мільйонний боржник в особі "Центренерго", говорить Видиш.

"З нами не розрахувався "Центренерго" за відвантажену продукцію. Порядку 177 млн ​​грн боргу. Через це ми заборгували гроші за електроенергію. Тобто, у енергетиків нічим розплачуватися за вугілля, а у вугільників - нічим за електроенергію", - пояснює він.

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"Первомайськвугілля" - це містоутворююче підприємство, додав Видиш. Від його подальшого існування залежить життя шахтарів і їх сімей.

"У нашому місті шахта годує і дає роботу. Тому ми боремося за наші шахти. І раз вони державні - то держава за них у відповіді", - говорить Видиш.

Зі схожими проблемами приїхали до Києва шахтарі держпідприємства "Мирноградвугілля".

Крім перерахованого вище, вони вимагають заборони імпорту електроенергії і вугілля газових марок з країни агресора - Російської Федерації, а також Білорусі. І своєчасної виплати заробітної плати.

"Шахтарі не можуть працювати в умовах постійних затримок по зарплаті. Тільки в минулу п'ятницю з нами розрахувалися за квітень і травень, і то не з усіма, а з деякими державними підприємствами", - говорить представник "Мірноградуголь" Олександр Абрамов.

Також, в переліку вимог шахтарів - відставка глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса.

"Герус - це ворог України, ворог вугільної промисловості та енергетичної безпеки країни в цілому. Ми наполягаємо, щоб його прибрали з посади голови комітету", - додав Абрамов.

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Нагадаємо, петиція шахтарів до Президента про відставку Геруса набрала вже понад 22 тис. голосів при необхідних 25 тис.

Минулого тижня Президент Зеленський зустрівся з шахтарями "Надії", після чого "Центренерго" (Фонд Держмайна) погасив їх заборгованість і пообіцяв розрахуватися з іншими шахтами.

Сьогодні, 30 червня, Зеленський дав доручення розібратися з боргами всіх шахтарів і відновити нормальну роботу шахт.

У той же час Міненерго пішло на зустріч шахтарям і підтримало їх вимоги. Минулого тижня Кабмін видав розпорядження про пріоритетне використання українського вугілля замість резервного газу на ТЕС. Також Міненерго подало в ВР законопроект, де передбачено зупинку імпорту електроенергії з РФ і Білорусі. Це, на переконання уряду, має вивести шахти з простою, гарантувати їм стабільну роботу і збут.

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