Митинг шахтеров в Киеве: энергетики не могут рассчитаться за уголь, а угольщики за электроэнергию

Ключевая цель шахтеров - вывести угольную промышленность из кризисного состояния, говорит представитель госпредприятия "Первомайскуголь" (Луганская область) Виктор Видиш. Отрасль критически недофинансирована, и дальнейшее игнорирование проблемы уничтожит ее, пояснил он.

"Если не начать вкладывать деньги в промышленность, не начать ее развивать - то скоро угольной промышленности, как таковой, существовать не будет. Из-за отсутствия денег шахтеры вынуждены работать на технике, которая прошла "три поля". Иначе говоря - просто кусок железа, мучаясь. Мы добываем всего 150 тонн в сутки, а на новом оборудовании мы могли бы добывать 1,5 тыс. тонн", - подчеркнул он.

Вторая проблема госпредприятия - миллионный должник в лице "Центрэнерго", говорит Видиш.

"С нами не рассчитался "Центрэнерго" за отгруженную продукцию. Порядка 177 млн ​​грн долга. Поэтому мы задолжали деньги за электроэнергию. То есть, у энергетиков нечем расплачиваться за уголь, а у угольщиков - нечем за электроэнергию", - объясняет он.

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"Первомайскуголь" - это градообразующее предприятие, добавил Видиш. От его дальнейшего существования зависит жизнь шахтеров и их семей.

"В нашем городе шахта кормит и дает работу. Поэтому мы боремся за наши шахты. И раз они государственные - это государство за них в ответе", - говорит Видиш.

С похожими проблемами приехали в Киев шахтеры госпредприятия "Мирноградуголь".

Кроме вышеперечисленного, они требуют запрета импорта электроэнергии и угля газовых марок из страны агрессора - Российской Федерации, а также Беларуси. И своевременной выплаты заработной платы.

"Шахтеры не могут работать в условиях постоянных задержек по зарплате. Только в минувшую пятницу с нами рассчитались за апрель и май, и то не со всеми, а с некоторыми государственными предприятиями", - говорит представитель "Мирноградуголь" Александр Абрамов.

Также, в списке требований шахтеров - отставка главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса.

"Герус - это враг Украины, враг угольной промышленности и энергетической безопасности страны в целом. Мы настаиваем, чтобы его убрали с должности главы комитета", - добавил Абрамов.

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Напомним, петиция шахтеров к Президенту об отставке Геруса набрала уже более 22 тыс. голосов при необходимых 25 тыс.

На прошлой неделе Президент Зеленский встретился с шахтерами "Надежды", после чего "Центрэнерго" (Фонд Госимущества) погасил их задолженность и пообещал рассчитаться с другими шахтами.

Сегодня, 30 июня, Зеленский дал поручение разобраться с долгами всех шахтеров и восстановить нормальную работу шахт.

В то же время Минэнерго пошло на встречу шахтерам и поддержало их требования. На прошлой неделе Кабмин издал распоряжение о приоритетном использовании украинского угля вместо резервного газа на ТЭС. Также Минэнерго подало в ВР законопроект, где предусмотрена остановка импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии. Это, по мнению правительства, должно вывести шахты из простоя, гарантировать им стабильную работу и сбыт.