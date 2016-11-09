Місцевий житель обстріляв будинок жінки на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Поліція розшукує жителя міста Березань, що обстріляв будинок місцевої жительки на Київщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Вчора, 8 листопада, до поліції надійшло повідомлення від жительки міста Березань, що її знайомий стріляє з рушниці.
Поліцейські встановили, що до домоволодіння жінки під’їхав позашляховик, з якого вийшов 61-річний місцевий житель і здійснив п'ять пострілів із рушниці, після чого сів у автомобіль та зник у невідомому напрямку. Ніхто з громадян не постраждав.
Під час проведення огляду місця події правоохоронці вилучили п'ять гільз та три кулі. Встановлено, що зловмисник здійснив два постріли у ворота домоволодіння та три по будинку. Наразі проводяться заходи по встановленню місцезнаходження та затриманню озброєного правопорушника.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Досудове розслідування триває.