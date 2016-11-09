Местный житель обстрелял дом женщины на Киевщине

Вчера, 8 ноября, в полицию поступило сообщение от жительницы города Березань, что ее знакомый стреляет из ружья.

Полицейские установили, что к домовладениям женщины подъехал внедорожник, из которого вышел 61-летний местный житель и совершил пять выстрелов из ружья, после чего сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Никто из граждан не пострадал.

Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли пять гильз и три пули. Установлено, что злоумышленник произвел два выстрела в ворота домовладения и три по дому. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию вооруженного правонарушителя.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается.