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"Міста-привиди": окупанти продовжують нищити жителів та населені пункти Луганщини

"Міста-привиди": окупанти продовжують нищити жителів та населені пункти Луганщини

Київ • УНН

 • 74002 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Населені пункти Луганської області протягом минулої доби окупанти обстріляли 57 разів. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Міста-привиди. Окупанти продовжують нищити мешканців та населені пункти Луганщини. Протягом доби 57 фактів обстрілів міст та селищ Луганської області. Внаслідок «російського звільнення» є загиблі та поранені мирні мешканці. Порахувати точно вкрай важко, бо обстріли не вщухають", - повідомив Гайдай.

З його слів, у мережі самі повідомлення про розшуки людей, купа зниклих.

"За вчора знищено або пошкоджено 47 приватних та багатоповерхових будинків та об’єктів інфраструктури у містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Попасна. Також внаслідок обстрілів пошкоджено дві школи та газопровід у місті Сєвєродонецьк", - повідомив він.

Голова ОДА вказав, що працівників ДСНС катастрофічно не вистачає, "бо палає повсюди, а над головою продовжує літати".

"Міста області не впізнати… Наш обласний центр - суцільна руїна. Гуманітарна ситуація - критична. Знайте, кожна війна має свій кінець, питання тільки, коли завершиться наша….а далі відновлення, розквіт, вірю…" - вказав він.

Доповнення

Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування на ранок 14 березня не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.

Збройними Силами України завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) ворога.

За попередню добу угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати противника.

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