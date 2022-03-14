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"Города-призраки": оккупанты продолжают уничтожать жителей и населенные пункты Луганской области

"Города-призраки": оккупанты продолжают уничтожать жителей и населенные пункты Луганской области

Киев • УНН

 • 74001 просмотра

КИЕВ. 114 марта. УНН. Населенные пункты Луганской области за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 57 раз. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Города-призраки. Оккупанты продолжают уничтожать жителей и населенные пункты Луганской области. В течение суток 57 фактов обстрелов городов и поселков Луганской области. В результате "российского освобождения" есть погибшие и раненые мирные жители. Посчитать точно крайне трудно, потому что обстрелы не утихают", - сообщил Гайдай.

С его слов, в сети сами сообщения о розысках людей, куча пропавших.

"За вчера уничтожено или повреждено 47 частных и многоэтажных домов и объектов инфраструктуры в городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Попасная. Также в результате обстрелов повреждены две школы и газопровод в городе Северодонецк", - сообщил он.

Председатель ОГА указал, что работников ГСЧС катастрофически не хватает, "потому что пылает повсюду, а над головой продолжает летать".

"Города области не узнать... Наш областной центр - сплошная руина. Гуманитарная ситуация - критическая. Знайте, каждая война имеет свой конец, вопрос только, когда завершится наша... а дальше восстановление, расцвет, верю..." - указал он.

Дополнение

Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения на утро 14 марта не имели. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удержании на ранее занятых рубежах.

Вооруженными Силами Украины нанесен сокрушительный удар по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) врага.

За предыдущие сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотных летательных аппарата противника.

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