Міськрада Кропивницького виділила 1 млн грн на розроблення проектної документації військового містечка
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні, під час сесії міської ради Кропивницького, депутати підтримали проект рішення “Про виділення субвенції у розмірі 1 млн грн з міського у обласний бюджет на розроблення проектної документації для будівництва військового містечка”, передає кореспондент УНН.
Відповідне звернення до міської ради надійшло від голови ОДА Сергія Кузьменка.
Будівництво об’єкту планується в районі вул. Леваневского. “За” це рішення проголосували 34 депутати.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, новообраний губернатор Житомирщини пообіцяв виділити 8 млн грн допомоги військовим.