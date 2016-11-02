Горсовет Кропивницкого выделил 1 млн грн на разработку проектной документации военного городка
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня, во время сессии городского совета Кропивницкого, депутаты поддержали проект решения "О выделении субвенции в размере 1 млн грн из городского в областной бюджет на разработку проектной документации для строительства военного городка", передает корреспондент УНН.
Соответствующее обращение в городской совет поступило от председателя ОГА Сергея Кузьменко.
Строительство объекта планируется в районе ул. Леваневского. "За" это решение проголосовали 34 депутата.
Напомним, как сообщал УНН, новоизбранный губернатор Житомирщины пообещал выделить 8 млн грн помощи военным .