Горсовет Кропивницкого выделил 1 млн грн на разработку проектной документации военного городка

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня, во время сессии городского совета Кропивницкого, депутаты поддержали проект решения "О выделении субвенции в размере 1 млн грн из городского в областной бюджет на разработку проектной документации для строительства военного городка", передает корреспондент УНН.