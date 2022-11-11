Місія МВФ починає роботу: проведе переговори з представниками України

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“Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками України у контексті продовження обговорення запиту влади щодо моніторингової програми із залученням Ради виконавчих директорів МВФ", - заявив постпред МВФ до України Ваграм Степанян.

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Зі слів постпреда МВФ, діалог опиратиметься на результати зустрічей, що були проведені минулого місяця у Відні, Австрія.

"Робота місії відбуватиметься в онлайн режимі”, - зазначив Степанян.

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У НБУ зазначали, що наразі у межах роботи з Міжнародним валютним фондом рухаються у графіку, який дозволить у ранньому грудні вийти на відповідне рішення МВФ щодо затвердження моніторингової програми.