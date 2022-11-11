Місія МВФ починає роботу: проведе переговори з представниками України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) починає роботу онлайн щодо запиту влади України на моніторингову програму, проведе переговори з представниками України, йдеться у заяві постійного представника МВФ до України, поширеній у п'ятницю, 11 листопада, пише УНН.
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“Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками України у контексті продовження обговорення запиту влади щодо моніторингової програми із залученням Ради виконавчих директорів МВФ", - заявив постпред МВФ до України Ваграм Степанян.
Деталі
Зі слів постпреда МВФ, діалог опиратиметься на результати зустрічей, що були проведені минулого місяця у Відні, Австрія.
"Робота місії відбуватиметься в онлайн режимі”, - зазначив Степанян.
Доповнення
У НБУ зазначали, що наразі у межах роботи з Міжнародним валютним фондом рухаються у графіку, який дозволить у ранньому грудні вийти на відповідне рішення МВФ щодо затвердження моніторингової програми.