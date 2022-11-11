Миссия МВФ начинает работу: проведет переговоры с представителями Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начинает работу онлайн по запросу властей Украины на мониторинговую программу, проведет переговоры с представителями Украины, говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украину, распространенном в пятницу, 11 ноября , пишет УНН.
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“Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями Украины в контексте продолжения обсуждения запроса властей относительно мониторинговой программы с привлечением Совета исполнительных директоров МВФ", - заявил постпред МВФ в Украину Ваграм Степанян.
Детали
По словам постпреда МВФ, диалог будет опираться на результаты встреч, проведенных в прошлом месяце в Вене, Австрия.
"Работа миссии будет проходить в онлайн режиме”, - отметил Степанян.
Дополнение
В НБУ отмечали, что в рамках работы с Международным валютным фондом движутся в графике, который позволит в раннем декабре выйти на соответствующее решение МВФ по утверждению мониторинговой программы.