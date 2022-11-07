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Нова місія МВФ відбудеться за тиждень – голова НБУ

Нова місія МВФ відбудеться за тиждень – голова НБУ

Київ • УНН

 • 389489 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Нова місія Міжнародного валютного фонду щодо України розпочнеться за тиждень. Про це на брифінгу повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, передає УНН.

Цитата

"Серед пріоритетів роботи – якісні й ефективні переговори з Міжнародним валютним фондом про затвердження параметрів моніторингової програми. Відбулася перша місія, яка сформувала перелік питань і визначила порядок денний, за яким наша команда продовжує працювати. За тиждень почнеться новий етап – друга місія, де ми продовжимо наші дискусії. Наразі ми рухаємося в тому графіку, який дозволить нам в ранньому грудні вийти на відповідне рішення МВФ щодо затвердження моніторингової програми", – повідомив Пишний.

Він додав, що протягом останнього місяця у Відні НБУ і МВФ консолідували позицію монетарно-фіскальної політики.

"У Відні відбулися дуже предметні, й не казатиму, що прості, але конструктивні дискусії щодо всього спектра питань, пов'язаних із макроекономічною ситуацією, валютною політикою, кредитно-грошовими взаємовідносинами, фінансовою стабільністю, фіскальною консолідацією взаємодії між урядом і НБУ, необхідністю активнішої взаємодії у фінансуванні потреб українського бюджету, внутрішнього боргового ринку", – зазначив Пишний.

Нагадаємо

У жовтні президент України Володимир Зеленський провів розмову з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою. Як повідомили в Офісі президента, йшлося про координаційну платформу донорів України.

Українські Національні Новини

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