Новая миссия МВФ состоится через неделю – глава НБУ

Цитата

"Среди приоритетов работы – качественные и эффективные переговоры с Международным валютным фондом об утверждении параметров мониторинговой программы. Состоялась первая миссия, которая сформировала перечень вопросов и определила повестку дня, по которой наша команда продолжает работать. Через неделю начнется новый этап – вторая миссия, где мы продолжим наши дискуссии. Сейчас мы двигаемся в том графике, который позволит нам в раннем декабре выйти на соответствующее решение МВФ по утверждению мониторинговой программы", – сообщил Пышный.

Он добавил, что в течение последнего месяца в Вене НБУ и МВФ консолидировали позицию монетарно-фискальной политики.

"В Вене состоялись очень предметные, и не буду говорить, что простые, но конструктивные дискуссии по всему спектру вопросов, связанных с макроэкономической ситуацией, валютной политикой, кредитно-денежными взаимоотношениями, финансовой стабильностью, фискальной консолидацией взаимодействия между правительством и НБУ, необходимостью более активного взаимодействия в финансировании потребностей украинского бюджета, внутреннего долгового рынка", – отметил Пышный.

Напомним

В октябре президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с директором МВФ Кристиной Георгиевой. Речь шла о координационной платформе доноров Украины.