Місія МВФ підтримала ініціативу НАБУ щодо права на самостійне прослуховування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Представники місії Міжнародного валютного фонду висловили переконання, що функціональна незалежність Національного антикорупційного бюро України є запорукою прогресу у боротьбі з корупцією в Україні, і тому в Україні повинен бути ухвалений відповідний законопроект. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
Таку думку висловили заступник директора Європейського департаменту Танос Арванітіс та голова місії МВФ в Україні Рон ван Руден. Представники МВФ зазначили, що можливість прослуховування є важливим елементом зміцнення функціональності НАБУ, тому важливо, аби ця ініціатива отримала підтримку парламенту. Також представники МВФ зазначили, що така ініціатива є структурним “маяком” програми МВФ і українська сторона зобов’язалась ухвалити відповідний закон до кінця листопада.
Водночас, директор НАБУ Артем Ситник поінформував предтсавників Місії МВФ про поточний стан справ та підкреслив необхідність прийняття низки законодавчих ініціатив, які сприятимуть ефективній боротьбі з корупцією, включаючи надання права на самостійне зняття інформації з каналів зв’язку (прослуховування), створення Антикорупційного суду, а також збереження підслідності, визначеної ст.216 Кримінального процесуального кодексу України за НАБУ, в існуючому форматі.
В свою чергу представники МВФ висловили підтримку діям НАБУ, а також наголосили на тому, що ефективність боротьби з корупцією й надалі залишається одним з ключових показників, за якими Фонд оцінюватиме рівень співпраці України з МВФ.
Нагадаємо, в НАБУ сподіваються отримати право на самостійне прослуховування до кінця року.