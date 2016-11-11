Миссия МВФ поддержала инициативу НАБУ о праве на самостоятельное прослушивание
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Представители миссии Международного валютного фонда выразили убеждение, что функциональная независимость Национального антикоррупционного бюро Украины является залогом прогресса в борьбе с коррупцией в Украине, и поэтому в Украине должен быть принят соответствующий законопроект. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.
Такое мнение высказали заместитель директора Европейского департамента Танос Арванитис и глава миссии МВФ в Украине Рон ван Руден. Представители МВФ отметили, что возможность прослушивания является важным элементом укрепления функциональности НАБУ, поэтому важно, чтобы эта инициатива получила поддержку парламента. Также представители МВФ отметили, что такая инициатива является структурным "маяком" программы МВФ и украинская сторона обязалась принять соответствующий закон до конца ноября.
В то же время, директор НАБУ Артем Сытник сообщил представителям Миссии МВФ о текущем состоянии дел и подчеркнул необходимость принятия ряда законодательных инициатив, которые будут способствовать эффективной борьбе с коррупцией, включая предоставление права на самостоятельное снятие информации с каналов связи (прослушивание), создание Антикоррупционного суда, а также сохранение подследственности, определенной ст.216 Уголовно-процессуального кодекса Украины за НАБУ, в существующем формате.
В свою очередь представители МВФ выразили поддержку действиям НАБУ, а также отметили, что эффективность борьбы с коррупцией и в дальнейшем остается одним из ключевых показателей, по которым Фонд будет оценивать уровень сотрудничества Украины с МВФ.
Напомним, в НАБУ надеются получить право на самостоятельное прослушивание до конца года.